8 января 2020 | Время чтения 4 мин

Президент России Владимир Путин посетил в Сирии мечеть Омейядов и собор Святой Девы Марии. Тем самым он показал, что Москва не делит сирийцев по конфессиональным линиям, выступая за установление в этой ближневосточной стране мира и общее благо для всех.

Станислав Стремидловский, , 09:11 — REGNUM



Президент России Владимир Путин во время визита в Сирию, который состоялся вчера, 7 января, нашел время не только для политики. Как сообщается на сайте Кремля, Путин и сирийский президент Башар Асад «осмотрели мечеть Омейядов, известную как Большая мечеть Дамаска — одну из крупнейших и старейших мечетей в мире. На память о посещении мечети Владимир Путин преподнес в дар Коран XVII века. Затем глава Российского государства побывал в православной церкви Святой Девы Марии, где пообщался с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X».

Некоторые подробности сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Так, экскурсию для Путина и Асада провел директор музея мечети. Оба лидера увидели нетленную голову одного из великих святых, Иоанна Крестителя, которого одинаково почитают как христиане, так и мусульмане. На память о посещении мечети Омейядов российский президент преподнес в подарок Коран XVII века и оставил запись в гостевой книге. А в кафедральном соборе Антиохийского патриархата Путина встретил патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х. «Во время беседы с Путиным патриарх подчеркнул, что в Сирии различные конфессии — и христиане, и мусульмане — мирно сосуществуют и пользуются абсолютно одинаковыми правами, — рассказал Песков. — Иоанн Х также отметил, что, если бы не помощь российских военных, то на месте храма вполне мог находиться лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади или какой-либо другой главарь боевиков». По случаю праздника Рождества Христова российский президент преподнес патриарху Антиохийскому, чья Церковь некогда наряду с Римом и Константинополем имела первенство во вселенской Церкви икону Богородицы Девы Марии. Путин и Асад зажгли в кафедральном соборе две свечи во исполнение пожеланий мира и безопасности в страдающей Сирии.

На Ближний Восток сегодня зарубежные гости прибывают нечасто. Из западных политиков можно припомнить визиты высокопоставленных американских политиков в Ирак. Однако мы не припоминаем, чтобы они уделяли время местным христианам и мусульманам. Даже если декларируется цель поздравить с Рождеством, то поздравления эти ограничиваются американским военным, находящимся в Ираке. Это не в осуждение, это о том, какую стилистику общения выбирают те или иные лидеры, что интересно им и государствам, которые они возглавляют. Действия российских властей в Сирии ведь не ограничиваются только помощью Дамаску в борьбе с экстремистами всех мастей. В эти дни измученную войной ближневосточную страну посетила делегация иностранных туристов, которые побывали в Пальмире. Как сообщало сирийское информационное агентство SANA, они осмотрели руины древнейшего города, разрушенного варварами из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пальмире не повезло, ее дважды пришлось освобождать силам сирийской армии и российского военного контингента. В промежутке между первым и вторым освобождением бандиты доломали то, что не успели прежде. Но Россия дала обещание помочь восстановить святыню, а свои обещания она выполняет.

Уместным оказался и формат визита российского президента, которые соединил посещение Большой мечети Дамаска и христианского храма. Их судьбы в какой-то степени исторически пересекаются. Собор Святой Девы Марии считается старейшей церковью в Сирии, некоторые источники датируют его строительство II веком нашей эры. Первые его прихожане тайно собирались здесь, а после признания римским императором Константином Великим христианства вышли на свет. Однако до VIII века главным христианским храмом в Дамаске считалась церковь Иоанна Крестителя. В эпоху исламских завоеваний она была разрушена, как и собор Святой Девы Марии. И в 706 году омейядский халиф Валид I предложил христианам своего рода «бартер»: в качестве компенсации за храм Иоанна Крестителя, на месте которого и была построена Большая мечеть Дамаска, последователям Христа вернули собор, ставший отныне первенствующим. Судьба его была нелегкой. Он неоднократно подвергался набегам грабителей. В 1860 году в ходе друзско-маронитского конфликта погромщики уничтожила все соборное подворье и христианский квартал. Восстановил спустя три года собор патриарх Антиохийский Иерофей на средства, предоставленные правительством и помощью из России.

Сегодня, впрочем, сирийским христианам и мусульманам делить особо нечего. Их преследовали все эти годы войны различные экстремисты и фанатики. В такие времена не до религиозных дискуссий. Сначала нужно обрести мир, восстановить и наладить повседневную жизнь, вернуть домой многочисленных беженцев. Российские военные в этом смысле помогают создать фундамент, на котором смогут спокойно и в безопасности развиваться новые формы сирийской государственности и социальной ткани. Перед вылетом в Сирию президент Путин встретил в ночь с 6 на 7 января Рождество Христово в Санкт-Петербурге в Спасо-Преображенском соборе, где его крестили. «В светлые рождественские дни миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение. Их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости», — сказал российский лидер. Это пожелание можно адресовать и сирийцам. Пусть у них все будет хорошо.