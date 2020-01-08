Багдад, , 08:47 — REGNUM В результате иранской атаки на американскую военную базу «Айн-аль-Асад» на западе Ирака был уничтожен военный самолет ВВС США. Об этом сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин».

Напомним, что власти Ирана обещали «страшно» отомстить американцам за убийство генерал-майора Касема Сулеймани, который был командующим спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции. Президент США Дональд Трамп приказал убить Сулеймани, когда тот находился в Багдаде.

В Тегеране заявили, что подготовили 13 сценариев ответа на убийство Сулеймани.

В ночь на 8 января с территории Ирана по американской базе «Айн-аль-Асад» был нанесен ракетный удар. На базе также есть и иракские военные, но удар был нанесен точно по американской части базы.

По предварительным данным, гарнизон базы был вовремя предупрежден о ракетном нападении. Точной информации нет, но сообщается, что среди американских военных потерь нет.

По данным «Аль-Маядина», был уничтожен американский военный самолет.