Киев, , 09:04 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко посетовал на то, что Германия не поставляет оружие Украине. Об этом глава украинского МИД заявил в интервью Bild, опубликованном 7 января.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что украинскому государству военную помощь оказывают несколько стран. В связи с чем, Пристайко отметил, что Германия является одним из «мощных экспортеров» оружия на мировом уровне и украинское государство также нуждается в этом вооружении. «Но каждый раз, когда наши фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договоренности срываются в последний момент из-за не очевидных, и вероятно политических мотивов», — отметил он.

Также глава украинского МИД выразил надежду, что в будущем будут перемены. Он также попросил проанализировать, куда ФРГ экспортирует вооружение. «Почему не нам? Мы — может и неидеальное, но вполне демократическое государство, которое вынуждено защищаться», — подчеркнул он, отметив, что нельзя это не учитывать.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что альтернативой минским соглашениям может быть введение миротворцев.

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Отметим также, основными странами, которые оказывают военную «помощь» Украине являются США и Канада. Также военную помощь Киеву оказывала Литва. Подчеркнем, что ранее глава украинского внешнеполитического ведомства также сообщал, что ФРГ отказала Киеву в выделении военной помощи.