Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Оповещение о ракетных атаках США было сделано заблаговременно, и военнослужащим хватило времени на эвакуации, сообщает CNN со ссылкой на официального представителя министерства обороны США.

Сообщается, что сигнал тревоги прозвучал на авиабазах США Айн аль-Асад и в городе Эрбиль прозвучал заранее, что позволило находившимся в зоне атаки военным вовремя добраться до бункера и укрыться в нем.

Благодаря своевременно предпринятым действиям никто из граждан США во время иранской атаки на военные базы не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 15 пусках баллистических ракет Ирана. Целей достигли 11 ракет.