Киев, , 08:07 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в качестве альтернативы Минским договоренностям может стать введение так называемой миротворческой миссии. Об этом Пристайко сообщил в интервью Bild, опубликованном 7 января.

Он уточнил, что если в нынешнем году на территории республик Донбасса не состоятся выборы, или же, если слишком долго будет длиться процесс разведения сил и средств от линии соприкосновения, то в данном случае назревает необходимость рассматривать «возможные альтернативы» договоренностям, достигнутым в Минске. «Это может быть миротворческая миссия», — отметил Пристайко, уточнив, что это не значит, что Украина выйдет из Минского процесса.

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ИА REGNUM напоминает, ранее на Украине неоднократно заявляли о «необходимости» введения в Донбасс так называемой миротворческой миссии. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в свою очередь ранее заявлял, что целью введения так называемой миротворческой миссии в Донбасс является «принуждение к миру». На данное заявление Василия Боднара отреагировали в министерстве иностранных дел Донецкой и Луганской Народных Республик. В частности, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила о готовности республики ответить в случае, если в данном ключе будут предприняты какие-либо действия.

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