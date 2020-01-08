Вашингтон, , 07:09 — REGNUM С территории Ирана было выпущено в общей сложности 15 баллистических ракет, 11 из которых достигли цели, сообщает Fox News со ссылкой на американского военного чиновника в Багдаде.

Сообщается, что из 15 выпущеных Тегераном ракет достигли цели 11: десять — поразили военную базу Айн аль-Асад, еще одной ракетой была атакована военная база США и союзнических войск в Эрбиле. Атаки были организованы в два этапа с интервалом около часа.

Ранее президент США Дональд Трамп обнадежил граждан США оптимистичным заявлением в Twitter, из которого можно было узнать, что «все хорошо».

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