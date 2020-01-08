Вашингтон, , 06:24 — REGNUM Отказавшийся накануне от официального обращения к нации по поводу иранской атаки на американские военные базы президент США Дональд Трамп успокоил соотечественников в Twitter, напомнив американцам о самой мощной армии в мире.

«Все хорошо! — заверил граждан США президент страны, напомнив однако о том, что «ракеты из Ирана были выпущены по двум военным базам, расположенным в Ираке».

По словам главы государства, в настоящее время идет оценка жертв и повреждений.

Тем не менее, это недоразумение не повод для того, чтобы падать духом: «Все идет нормально! — продолжил свое оптимистическое сообщение Трамп. — На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире!«

Подробности Трамп пообещал рассказать в официальном заявлении утром 8 января.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее с требованием прекратить ведущие к войне провокации администрации президента США выступила представитель Демократической партии США спикер Палаты представителей Ненси Пелоси. О разрушительной политике Трампа на Ближнем Востоке заявил бывший вице-президент США Джо Байден.

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Напомним, в ночь на 8 января две американские военные базы были атакованы иранскими ракетами. В Тегеране заявили о начале операции возмездия «Мученик Сулейман».