Москва, , 05:59 — REGNUM Возможная ратификация договора о российско-эстонской границе не состоялась в 2014 году в РФ по вине Таллина. Теперь же не стоит питать иллюзий по этому поводу, рекомендовал в Twitter эстонским властям председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Согласно опубликованному Пушковым комментарию, шанс ратифицировать договор о границе был упущен по вине Эстонии. Теперь же Россия и не собирается давать делу ход до тех пор, пока бродит «призрак Тарту-1920». «Пусть Таллин не питает иллюзий», — посоветовал эстонским политикам Пушков.

Как сообщалоИА REGNUM, спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил о том, что правящая партия Эстонии не собиратся ратифицировать договор о границе с РФ, поскольку у Таллина имеются территориальный претензии к Москве. Эстония пытается заявить о праве на части Ленинградской и Псковской областей, на основании прекратившего свое действие еще в 1940 году Тартусского мирного договора.

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