Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп планировал во вторник, 7 января, вечером обратиться к нации по поводу иранской атаки на военных объекты США в Ираке, однако затем планы были пересмотрены, а обращение отложено на неопределенный срок, со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает CNN.

Позже стало известно, что от каких-либо дальнейших комментариев в этот день отказалась и пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам.

Напомним, ранее Трамп провел совещание с высшим военным руководством страны, в котором принимал участие и вице-президент США Майк Пенс.

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