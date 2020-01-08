Вашингтон, , 05:20 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обсудил иранскую атаку на военные базы США в Ираке с госсекретарем США Майком Помпео, министром обороны США Марком Эспером и председателем Объединенного комитета начальников штабов армии генералом Марком Милли. На экстренное совещание они прибыли в Белый дом, сообщает CNN.

О содержании беседы верховного главнокомандующего с советниками информации в СМИ не поступало. После окончания совещания Помпео, Эспер и Милли покинули Белый дом, не дав комментариев журналистам.

Ожидается, что вскоре президент США опубликует обращение к нации.

Напомним, в ночь на 8 января Тегеран объявил о начале операции «Мученик Сулеймани», в ходе которой были атакованы две военные базы: американская Айн аль-Асад и база США и коалиционных войск в Эрбиле. В Иране также предупредили о готовности атаковать любую страну, сотрудничающую с США.

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