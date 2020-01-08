Тегеран, 8 января 2020, 04:58 — REGNUM Страны, предоставившие США свои военные базы, могут быть атакованы Ираном, говорится в официальном обращении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars News.
Согласно заявлению КСИР, правительства сотрудничающих с США стран не будет рассматриваться Ираном отдельно «от американского преступного режима», и в случае предоставления страной своих военных баз для вооруженных сил США, Тегеран оставляет за собой право атаковать эти государства.
Кроме того, иранские военные призвали американских граждан приложить все усилия для того, чтобы вооруженные силы США были выведены с территории Ближнего востока для предотвращения дальнейших жертв среди американских военнослужащих.
Напомним, ранее КСИР взял на себя ответственность за ракетную атаку на военные базы США в Ираке и пригрозил дальнейшими атаками в случае эскалации конфликта со стороны Вашингтона.
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