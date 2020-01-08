Тегеран, , 04:58 — REGNUM Страны, предоставившие США свои военные базы, могут быть атакованы Ираном, говорится в официальном обращении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars News.

Согласно заявлению КСИР, правительства сотрудничающих с США стран не будет рассматриваться Ираном отдельно «от американского преступного режима», и в случае предоставления страной своих военных баз для вооруженных сил США, Тегеран оставляет за собой право атаковать эти государства.

«Любая территория, независимо от источника враждебных и агрессивных действий против Исламской Республики Иран, будет подвергаться нападениям», — говорится в сообщении.

Кроме того, иранские военные призвали американских граждан приложить все усилия для того, чтобы вооруженные силы США были выведены с территории Ближнего востока для предотвращения дальнейших жертв среди американских военнослужащих.

Напомним, ранее КСИР взял на себя ответственность за ракетную атаку на военные базы США в Ираке и пригрозил дальнейшими атаками в случае эскалации конфликта со стороны Вашингтона.

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