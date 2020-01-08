Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Более десятка ракет были выпущены по двух военным базам США, заявил официальный представитель министерства обороны США Джонатан Хоффман.

Согласно сообщению представителя Пентагона, в ночь на 8 января Иран атаковал две военные базы: базу США Айн аль-Асад и военную базу в городе Эрбиль, где дислоцированы как американские, так и коалиционные войска.

«В последние дни в ответ на иранские угрозы и действия Министерство обороны приняло все необходимые меры для защиты нашего персонала и партнеров», — говорится в заявлении. — Эти базы находились в состоянии повышенной готовности из-за признаков того, что иранский режим планировал атаковать наши силы и интересы в регионе».

Хоффман заявил о готовности США принять все необходимые меры для защиты «сотрудников, партнеров и союзников США в регионе».

По предварительным данным ряда СМИ, на базе Айн аль-Асад есть человеческие жертвы, однако точных данный об убитых и раненых пока не приводится.

Напомним, в ходе объявленной Ираном операции «Мученик Сулеймани» были атакованы две базы США на территории Ирака. Таким образом Иран отвечает на убийство американскими военными своего генерала Касема Сулеймани.

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