Вашингтон, , 03:56 — REGNUM США следует обезопасить свой иностранный военный контингент и прекратить ненужные провокации администрации президента США Дональда Трампа. Комментарий по поводу произведенных Ираном ракетных обстрелов базы США в Ираке опубликовала в Twitter спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси.

По словам Пелоси, она внимательно следит за развитием ситуации с бомбардировкой военной базы США в Ираке.

«Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, включая прекращение ненужных провокаций со стороны Администрации, и требовать, чтобы Иран прекратил свое насилие», — заявила спикер Палаты представителей.

«Америка и мир не могут позволить себе войны», — резюмировала сообщение Пелоси.

Напомним, Иран ответил на убийство американскими военными генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани ракетной атакой по базе США в Ираке. В Тегеране операцию назвали «Мученик Сулеймани» и пригрозили ответными действиями в случае эскалации конфликта со стороны США.

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