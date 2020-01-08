Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Наряду с американской военной базой Айн аль-Асад на территории Ирака могли быть атакованы и другие военные объекты США, сообщает Reuters со ссылкой на неназванный официальный источник.

Официальные лица США не предоставили никакой дополнительной информации. Между тем иранское агентство Fars News сообщает о том, что как минимум еще одна военная база США, расположенная вблизи аэропорта Эрбиль, подверглась атаке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США проинформирован о произошедшей иранской атаке на базу США в Ираке и обсуждает инцидент со своими советниками.

Напомним, ракетная атака по военной базе Айн аль-Асад на западе страны произошла в ночь на 8 января. Позднее в иранском Корпусе стражей исламской революции заявили о начале операции «Мученик Сулеймани», в ходе которой Иран выпустил десятки ракет по военных объектам США.

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