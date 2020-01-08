Вашингтон, 8 января 2020, 03:19 — REGNUM О ракетной атаке на расположенную на территории Ирака американскую военную базу Айн аль-Асад проинформирован президент США Дональд Трамп. Сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришам.
Как сообщало ИА REGNUM, несколько ракет класса «земля-земля» были выпущены по американской военной базе на западе Ирака. Ответственность за атаку взял на себя Иран. Корпус стражей исламской революции опубликовал заявление с угрозами дальнейших агрессивный действий в случае эскалации ситуации со стороны США.
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