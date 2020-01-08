Тегеран, , 03:04 — REGNUM Американская база Айн аль-Асад на территории Ирака была подвергнута ракетно-воздушным ударам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани в рамках военной операции «Мученик Сулеймани». Официальное сообщение КСИР публикует иранское агентство Fars News.

«Пришло время выполнить истинное обещание и с позволения Всемогущего Бога сегодня утром ответить на преступные и террористические операции американских захватчиков и жестокое убийство героя и мученика командира КСИР», — говорится в сообщении иранских военных.

Согласно заявлению во время операции под названием «Мученик Сулеймани» были выпущены десятки ракет класса «земля-земля» по военной базе США Айн аль-Асад. Операцию в КСИР оценили положительно.

«Мы предупреждаем великого сатану, американский режим высокомерия, что любая дальнейшая агрессия, насилие или другие действия приведут к более болезненной и жестокой реакции», — пригрозили американцам иранские военные.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ракетной атаке на крупнейшую военную базу США в Ираке. Ракеты были выпущены в ночь на 8 января.

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