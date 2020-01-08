Москва, , 01:52 — REGNUM Обострившаяся после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ситуация на Ближнем Востоке станет предметом обсуждения президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана, сообщает 8 января РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.

Сообщается, что на вопрос о том, присутствует ли в списке тем для обсуждения указанная тема, Песков ответил утвердительно.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер прибыл в Стамбул вечером 7 января. Встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом запланирована на 8 января.

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