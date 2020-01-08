Абуджа, , 00:36 — REGNUM В результате нападения исламистов организации «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на автоколонну с высшим командованием армии Нигерии погибло несколько боевиков, сообщает 8 января Xinhua.

Как стало известно, инцидент произошел в северо-восточном штате Борно. Боевики атаковали колонну нигерийских военных из засады, в результате чего было ранено два солдата. Сообщается, что в составе колонны следовали четыре высокопоставленных военачальника, в том числе командующий спецоперацией на северо-востоке страны Олусегун Адени.

«После столкновения несколько боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены», — заявил представитель военных Амину Илиясу. По его словам, у убегавших из засады исламистов были обнаружены оружие и боеприпасы.

По данным военных, организованная боевиками засада, может быть местью за гибель лидеров исламистов в результате атаки правительственных войск 6 декабря.