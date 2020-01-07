Лондон, , 22:14 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию в Ираке на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом 7 января сообщает британское издание Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

Отмечается, что политики сошлись во мнении о важности применения мер по снижению напряженности на Ближнем Востоке. Стороны во время переговоров согласились с тем, что Иран «должен соблюдать условия ядерной сделки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил тревогу по поводу заявлений Ирана о выходе из ядерной сделки и о вероятной атаке Соединенными Штатами по иранскими культурным объектам.

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