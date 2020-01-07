Каракас, , 22:05 — REGNUM Глава оппозиционных сил Венесуэлы Хуан Гуайдо принес присягу «временного президента» страны во время заседания парламента оппозиции, которое состоялось вне стен Национальной Ассамблеи. Об этом 7 января сообщается на официальной странице оппозиционного законодательного органа в социальной сети Twitter.

«Первый вице-президент Национальной ассамблеи принял присягу Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле глава оппозиции Хуан Гуайдо и его соратники прорвались сквозь оцепление сотрудников полиции в здание государственного парламента и заняли трибуну зала заседаний, где должна была состояться первая встреча законодательного органа страны под председательством недавно избранного Луиса Парры.

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