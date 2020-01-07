Каракас, , 21:22 — REGNUM В Венесуэле лидер оппозиционных сил Хуан Гуайдо со своими сторонниками прорвался сквозь оцепление сотрудников правоохранительных органов в здание государственного парламента, где занял трибуну зала заседаний Национальной ассамблеи. Об этом 7 января сообщает телеканал VPI.

Отмечается, что в это время должно было состояться первая встреча парламента после избрания нового председателя и президиума ассамблеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо отстранили от занимаемой им должности, вместо него на должность был назначен провластный депутат Луис Парра. Сторонники оппозиции заявили, что голосование прошло с нарушениями, так как не было достаточного кворума для его проведения.

Позднее оппозиция провела вне стен Национальной ассамблеи свое заседание, на котором избрали Гуайдо председателем законодательного органа власти и назначили двух его заместителей.

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