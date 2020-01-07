Вашингтон, , 20:53 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана нанесли колоссальный ущерб персидской культуре и осквернили ее традиции. Об этом 7 января он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Внезапно Зариф стал заботиться о персидской культуре. Никто не нанёс персидской культуре столько ущерба, как это сделала Исламская Республика: неуважение к Киру и праздникам, таким как Навруз, запрет на танцы, полное прекращение религиозной терпимости. Режим Ирана осквернил всё, что дорого для иранцев», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Майк Помпео отметил, что США будут придерживаться международного права в случае нанесения военных ударов по объектам в Иране. Заявление дипломата последовало после того, как президент США Дональд Трамп заявил о том, что военные силы Соединенных Штатов держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы в любую минуту нанести по ним удар, в том числе и по тем, которые «очень значимы для Ирана и его культуры».

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