Багдад, , 19:41 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди обсудил по телефону с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом кризис на Ближнем Востоке и меры по предотвращению военной эскалации в регионе. Об этом 7 января сообщает пресс-служба правительства Ирака.

Отмечается, что Абдель Махди высоко оценил степень сотрудничества с Североатлантическим альянсом. По его мнению, взаимоотношения с альянсом являются сбалансированными.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открестился от убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявив, что решение, принятое Соединенными Штатами, не было согласовано с силами, задействованными в коалиции по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.

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