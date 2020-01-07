Москва, , 19:29 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политические деятели Соединенных Штатов уже на протяжении многих лет регулярно прикрывают свои ошибки набором внешних факторов. Об этом 7 января она сообщила в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Либо изначально в качестве провокаций создают некие ситуации, которые затем приписываются внешним факторам», — подчеркнула Захарова.

По ее мнению, данное явление характерно и для американо-российского диалога, отношений с Китаем и странами Ближнего Востока. Захарова напомнила, что США неоднократно обвиняли Россию «во всех бедах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.

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