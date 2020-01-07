Вашингтон, , 19:12 — REGNUM Советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен раскрыл причины убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 7 января сообщает Fox News.

Если верить чиновнику, давшему интервью изданию, Сулеймани планировал организовать нападения на американских военных и дипломатов. Президент Дональд Трамп, якобы, вынужден был работать на опережение.

Напомним, 3 января в аэропорту Багдада глава иранских спецслужб «Аль-Кудс» Касем Сулеймани был убит ударом с беспилотника. Трамп лично отдал распоряжение об убийстве военного.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Ирана прокомментировал отказ США в выдаче ему визы