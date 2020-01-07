Вашингтон, , 19:10 — REGNUM Правительство США запретило экспортировать программное обеспечение для искусственного интеллекта, предназначенное для геолокации и определения целей, находящихся на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает Venturebeat.

Отмечается, что в первую очередь мера направлена против Китая, который сильно продвинулся в технологиях искусственного интелекта, тем более, что программы геолокации могут быть использованы в военных целях.

Запрет будет действовать на территории США, но как считают эксперты, власти Соединенных Штатов могут позднее обратиться в международные органы, с тем, чтобы распространить его соблюдение на весь мир.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что китайским телекоммуникационным компаниям Huawei и ZTE «нельзя доверять», так как они представляют угрозу безопасности США.

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