Дамаск, , 18:36 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным планы по окончательному уничтожению террористов в провинции Идлиб, об этом 7 января сообщает агентство Sana.

Как отметил сирийский лидер, бандиты угрожают мирному населению, которое, несмотря на массовое его бегство из провинции, все еще остается здесь.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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