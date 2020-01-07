Тегеран, , 18:38 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что отказ США в предоставлении ему визы для участия в заседании Совбеза ООН является грубым нарушением международного права. Об этом 7 января он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Отказ в выдаче визы в нарушение Соглашения ООН от 1947 года блекнет на фоне угроз Помпео иранцам голодом (преступление против человечества), пустых угроз Трампа о культурном наследии (военное преступление), экономического терроризма и трусливого убийства. Но чего они боятся на самом деле? Правды?» — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Соединенных Штатов запретили въезд на территорию США министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу. Причиной подобного решения может быть нежелание Вашингтона допустить выступление дипломата с трибуны ООН, где бы он призвал осудить убийство генерала Касема Сулеймани.

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