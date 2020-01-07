Вашингтон, , 17:56 — REGNUM Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности, об этом 7 января сообщает CNN.

Как отмечает издание, подобное решение было принято в связи с вероятным ударом иранских беспилотников по позициям американских военнослужащих.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке значительно осложнилась после того, как вооруженные силы США убили высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Власти Ирана пообещали отомстить.

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