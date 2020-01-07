Анкара, , 17:24 — REGNUM Власти Турции депортировали из страны еще одного иностранного террориста, в этот раз бандит отправился в Соединенные Штаты, об этом 7 января сообщает Anadolu Ajansi.

Отмечается, что высланные преступник состоял в группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Власти страны и дальше продолжат высылать иностранных бандитов за пределы страны.

Напомним, в 2019 году власти Турции депортировали и страны порядка 780 иностранных террористов, в основном связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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