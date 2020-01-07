Рига, , 17:09 — REGNUM Латвийская государственная железнодорожная компания «Pasažieru vilciens» (Пассажирские перевозки) присоединилась к международной европейской сети продажи единых железнодорожных билетов, пишет портал Dienas Business.

Проездные документы сети Eurail Group действительные в 33 государствах ЕС теперь включают и Латвию. Билеты Eurail Group действительные для поездки в любой стране и в любое время и на любом маршруте.

Работа над совместным соглашением началась в 2018 году. В латвийском Pasažieru vilciens считают, что это соглашение поможет привлечению в страну туристов из других европейских стран. В Eurail Group действует два типа билетов. «Eurail» — рассчитанные на неграждан ЕС и «Interrail» — для резидентов Союза. Можно купить проездные действительные во всех государствах ЕС, или только для конкретной страны.

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