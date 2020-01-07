Рига, , 16:58 — REGNUM Сотрудники Службы государственных доходов (СГД) в почтовой посылке обнаружили 0,5 кг опасной смеси, содержащей психотропное вещество «mitragyna speciosa» (kratom), пишет портал LSM.

Точный вес груза составил 501,1 грамм. По факту контрабанды в особо крупных размерах был возбуждён уголовный процесс. Был задержан мужчина, который признался в совершенном преступлении.

Ему может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Всего в 2019 году сотрудники СГД Латвии задержали и изъяли из оборота 7,2 тонны наркотических веществ.

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