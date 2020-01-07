Рига, , 16:54 — REGNUM Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.

Инфраструктурный проект железной дороги, связывающей все страны Прибалтики с Западной Европой, длиною в 870 км реализует созданное тремя государствами для этих целей акционерное общество «RB Rail». Стоимость проекта сейчас оценивается в €5,79 млрд, из которых 85% покроет фонд ЕС.

В заключение аудиторов сказано, что реализация проекта уже затягивается на 1,5 года, а вообще может быть закончена в 2030-ом, а не 2026 году, как указано в документах. Финансирование на первом этапе превысит первоначальный бюджет на €59,3 млн.

На сегодня в проекте не прописаны действия государств в случаях затягивание сроков реализации и бюджетов. А также на случай уменьшения финансирования проекта Евросоюзом. Госконтроль отмечает, что в принятой правовой базе отсутствует прописанный механизм разрешения спорных ситуаций между представителями государств, которые стали для Rail Baltica обычным делом.

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