Рига, , 16:52 — REGNUM Сегодня в своём Twitter Государственная полиция Латвии сообщила о произошедшем двойном убийстве. В 12:30 дня полиция получила вызов в один из столичных офисов.

По предварительной информации мужчина, личность которого в данный момент устанавливается, зашел в помещения офиса одной из компаний, предположительно по информации журналистов Латвийского Телевидения, на улице Кандавас, после чего выстрелил в находящегося там человека. Затем стрелявший совершил самоубийство.

В данный момент на месте происшествия работает бригада полиции. По факту убийств начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства и мотив преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: Рядом с Вентспилсом на мель села баржа с углём