История вопроса

Испания – конституционная монархия. Главой государства является король, чья власть была фактически восстановлена в 1975 году после смерти диктатора Франсиско Франко. В соответствии с Конституцией 1978 года страна является демократическим парламентским государством. Исполнительная власть принадлежит правительству, избираемому парламентом. Кандидатуру премьер-министра выдвигает король по согласованию с парламентом.

Испания является членом Евросоюза и НАТО. Политическую систему страны образуют около сотни партий, которые борются за места в двухпалатном парламенте. Фактически, в последние годы доминируют две партии. Это Испанская социалистическая рабочая партия и консервативная Народная партия. Несмотря на названия, практически это умеренно левые и умеренно правые либералы.

Значительным фактором политической жизни Испании является сепаратизм двух автономий в составе страны – Каталонии и Страны Басков. В национальных движениях автономий существуют радикальные ответвления, ведущие борьбу за создание независимых государств незаконными методами. Особенно жестокими методами отличается каталонская группировка ЭТА, которая известна кровавыми терактами и политическими убийствами. В 2018 году она объявила о самороспуске. Проблема каталонского сепаратизма снова обострилась в 2017 году, когда был проведён референдум о независимости Каталонии, и даже объявлена независимость, после чего Мадрид приостановил автономию и ввел прямое правление.

Также значительной проблемой для Испании является миграция из находящейся поблизости Африки.

В целом испанцы довольно активно интересуются политической жизнью. Явка на выборах составляет обычно не менее 70%, в случае каких-либо резонансных политических событий на улицы выходят сотни тысяч человек. При этом испанцы скептически относятся к политикам, указывая на их нечестность и коррумпированность.

