Анкара, , 16:34 — REGNUM Власти Турции депортировали из страны семь граждан Ирака, сотрудничающих с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 7 января сообщает Anadolu Ajansi.

Решение было принято на основании постановления суда, признавшего указанных лиц виновными в связях с террористической группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Власти Турции ведут активную борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за прошедшие годы в борьбе с террористами погибли 315 граждан страны.

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