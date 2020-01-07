Анкара, , 16:28 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 137 человек, подозреваемых в торговле наркотиками, об этом 7 января сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперации по задержанию обвиняемых прошли сразу в 49 провинциях страны. Отмечается, что некоторые из задержанных также обвинены в том, что занимались пропагандой употребления наркотиков.

Напомним, за прошедший 2019 год правоохранительные службы Турции конфисковали свыше 40 тонн марихуаны, а также порядка 40 млн корней каннабиса.

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