Рига, , 16:24 — REGNUM В течение недели из-за погодных условий спасательные службы не могут снять с мели баржу с углём, пишет портал LSM.

Баржа с углём, направлявшаяся из Польши в Финляндию, 30 декабря сорвалась с буксировочных канатов и села на мель неподалёку от порта Вентспилса, в 370 метрах от береговой линии. 6 января руководство порта получило официальное разъяснение, что спасательной операции мешает сильный ветер.

Служба охраны среды наблюдает за ситуацией и пока не усматривает опасности. В данный момент ветер стихает. Планируется, что спасательная операция пройдёт в течение ближайших 30 часов. Потом ветер снова может усилиться

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