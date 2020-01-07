Тегеран, , 16:22 — REGNUM Число жертв давки во время церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани достигло 50 человек, об этом 7 января сообщает ISNA.

Десятки людей также получили ранения, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь. Причиной трагедии стало массовое скопление народа на церемонии прощения с Сулеймани.

Напомним, глава иранской спецслужбы «Аль-Кудс» генерал Сулеймани погиб 3 января 2020 года. Удар по его кортежу в аэропорту Багдада был нанесен по прямому указу президента США Дональда Трампа.

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