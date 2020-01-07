Рига, , 16:18 — REGNUM Министерство юстиции Латвии разработало инструкцию для партий получающих государственное финансирование на свою деятельность в которой изложило критерии использования этих средств, пишет портал NRA.

Государственно финансирование исключает приобретения на эти средства партиями предметов роскоши. Траты должны быть целесообразны и адекватны решаемым задачам. Партийные процедуры определяющие закупку прозрачными. Цена не является единственным определяющим моментом сделки.

Траты, которые нельзя объяснить хозяйственной и политической деятельностью партий запрещены. Партиям запрещено выплачивать вознаграждение лицам, занимающим высокие государственные посты, покупать алкоголь, табак и сувениры, за исключением изделий с партийной символикой.

Контроль за финансовой деятельностью партий возложен на Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB)

15 января все партии набравшие 2% и более процентов на последних парламентских выборах получат финансирование от государства. Согласно принятому в прошлом году закону финансирование партий увеличено с 0,71 евроцента за голос до 4,5 евро. Кроме того, предусмотрены доплаты по 0,5 евро за каждый голос полученный партией на муниципальных выборах или выборах в Европарламент. Партии набравшие 5% получают ежегодную единовременную дотацию в 100 000 евро.