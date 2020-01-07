Рига, , 16:14 — REGNUM В 2019 году в Латвии было ликвидировано рекордное число компаний, всего 23 881, что на 15,12% больше, чем годом ранее, пишет портал LSM.

В государственном регистре предприятий Lursoft это связывают с усилением борьбы с отмыванием и легализацией полученных преступным путём средств и требованием законодателя к компаниям открыть имена настоящих владельцев.

Если в 2018 году «средний возраст» ликвидируемой компании составлял 11 лет, в 2019 он снизился до 8.4.

В Юрмале, Елгаве, Даугавпилсе и Вентспилсе в 2019 было зарегистрировано больше предприятий, чем в 2018. В Риге, Лиепае, Екабпилсе и Валмиере меньше. 65,96% от всех зарегистрированных новых компаний составляют общества с ограниченной ответственностью (ооо) и основным капиталом до 2800 евро, а точнее ооо с минимальным, не превышающим 100 евро, капиталом. Была зарегистрирована 6331 такая компания.

В 13,5% предприятий один из учредителей был иностранец, как правило, гражданин России, Украины, Эстонии, Литвы или Германии. Общий объём иностранного капитала в латвийских предприятиях упал на 126,8 млн евро и равнялся 7,03 млрд.

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