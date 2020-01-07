Вена, , 15:57 — REGNUM Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен сегодня, 7 января, привел к присяге новое правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем.

Напомним, что молодой Курц уже во второй раз становится канцлером Австрии. Свое первое правительство он сформировал с декабре 2017 года. Однако в мае 2019 года правящая коалиция развалилась, так как вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе лидер австрийской партии Свободы был обвинен чуть ли не в шпионаже в пользу России из-за подставного инцидента на острове Ибица.

Затем состоялись досрочные выборы, по результатам которых партия Курца — Австрийская народная партия набрала наибольшее число голосов. Курц смог сформировать коалицию с партией «Зеленых» и сформировать новое правительство.

Церемония приведения нового кабинета министров к присяге прошла в в канцелярии федерального президента.

Стоит отметить, что перед приведением нового кабинета к присяге президент Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство переходного периода под руководством первой женщины-канцлера Бригитте Бирляйн.