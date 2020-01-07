Тегеран, , 14:54 — REGNUM По уточнённым данным, число погибших в массовой давке во время церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в иранском городе Керман составило 32 человека, пострадали 190 человек. Об этом 7 января сообщил журналистам глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.

На церемонию прощания с убитым в результате ракетного удара США генералом Сулеймани, главой подразделения специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции, пришли, по разным данным, около миллиона человек. В результате возникшей давки погибли 32 человека, число пострадавших достигло 190 человек.

Все пострадавшие были доставлены в больницы и медицинские центры, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Причиной возникшей давки стало слишком большое число желающих присутствовать на церемонии прощания с ставшим уже легендарным генералом Сулеймани. Чтобы почтить его память, люди ехали с дальних концов страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 35 погибших и 48 пострадавших при церемонии прощания с генералом Сулеймани в Иране.

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