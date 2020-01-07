Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Государственные ведомства США предупредили сотрудников о повышенном риске кибератак в связи с обострением отношений с Ираном. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источник в службе безопасности министерства финансов США.

По данным издания, в правительстве США не считают, что атаки на правительственные сайты, произведённые неизвестными хакерами 4 и 5 января, представляют серьёзную угрозу. Предполагается, что неизвестные, представившиеся «иранскими хакерами», на самом деле не связаны с правительством Ирана.

Вместе с тем в американских государственных учреждениях готовятся к кибератакам со стороны Ирана и других стран с крупными шиитскими общинами. Ожидается, что эти атаки будут направлены на получение личных данных сотрудников государственных учреждений США с целью их компрометации. Для получения доступа к компьютерам госслужащих может использоваться вредоносное программное обеспечение, распространяемое с помощью фишинговой рассылки. Например, рассылки электронных писем со ссылками на заражённые сайты.

«[Такие кибератаки] могут иметь более серьёзные и долгосрочные последствия, чем просто взлом нескольких небольших сайтов», — приводит издание слова чиновника из министерства финансов США.

Напомним, отношения США и Ирана резко обострились после 3 января, когда вооруженные силы США нанесли ракетный удар по иранским военным автомобилям в районе аэропорта Багдада. В результате этого удара погибло несколько человек, включая высокопоставленного иранского военного генерала Касема Сулеймани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 и 5 января группа неизвестных хакеров взломала несколько сайтов государственных учреждений США, включая портал для публикации документов правительства Federal Depository Library Program.