Тегеран, , 14:45 — REGNUM Во время похорон иранского генерала Касема Сулеймани произошла давка, жертвами которой стали по меньшей мере 35 человек, об этом 7 января сообщает государственное телевидение Ирана.

Давка возникла из-за высокой популярности высокопоставленного военного, на его похороны пришло слишком много людей. Помимо погибших десятки человек пострадали. Им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, 3 января вооруженные силы США нанесли ракетный удар по кортежу, в котором находился генерал Сулеймани. Инцидент произошел в аэропорту Ирака. Ответственность за преступление взял на себя президент США Дональд Трамп.

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