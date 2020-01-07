Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Командование вооруженных сил США направило свои стратегические бомбардировщики В-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия, который находится в Индийском океане. Решение о переброске стратегических бомбардировщиков принято на фоне эскалации напряженности между Ираном и США, возникшей после того, как президент Соединенных Штатов приказал убить иранского генерал-майора Касема Сулеймани, командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

В Пентагоне не отрицают, что стратегические бомбардировщики В-52 действительно были направлены поближе к Исламской Республике Иран.

Источник в американском военном ведомстве подтвердил, что эти боевые самолеты могут быть использованы против Ирана, однако четкого приказа на этот счет пока не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после убийства генерала Сулеймани американцами власти Ирана пообещали «страшно» отомстить США. Но президент Трамп пообещал в ответ на любые враждебные действия Ирана нанести удар по 52 целям на территории Исламской Республики, в том числе по культурным объектам.