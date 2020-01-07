Анкара, , 13:18 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 10 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 7 января сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперации по поимке обвиняемых прошли сразу в 13 провинциях страны. Аресты производились на основании ордеров, выданных прокуратурой страны. В настоящее время силовики разыскивают еще 10 обвиняемых.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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