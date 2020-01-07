Анкара, , 13:17 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали семерых человек, обвиняемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 7 января сообщает Anadolu Ajansi.

Отмечается, что среди задержанных пятеро человек являются гражданами Сирии, они въехали на территорию Турции непосредственна из зоны боевого конфликта. Арест был произведен в провинции Измир на западе страны.

Напомним, начиная с 2013 года Турция ведет активную борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). От действия террористов в стране погибли 315 человек.

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