Анкара, , 13:16 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 12 человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), об этом 7 января сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по поимке обвиняемых прошла в провинции Измир, расположенной на западе страны. Задержанные обвиняются в распространении через социальные сети идеологии курдских повстанцев.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также странами Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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