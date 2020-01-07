Вашингтон, , 13:15 — REGNUM Власти США запретили въезд на территорию США министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу, об этом 6 января сообщает Foreign Policy.

Причиной подобного решения, как отмечает издание, стало нежелание Вашингтона допустить выступление дипломата с трибуны ООН, где бы он призвал осудить убийство генерала Касема Сулеймани.

Отказ является нарушением устава ООН от 1947 года, суть которого заключается в том, что штаб-квартира организации находится на территории США, но власти страны при этом обязаны давать разрешение на въезд чиновникам, собирающимся выступить в организации.